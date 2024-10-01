Повістки 'Укрпоштою': військовозобов'язані мають 14 днів, щоб з'явитись в ТЦК

У разі ігнорування повістки дані передадуть у поліцію для розшуку.

Українці почали отримувати повістки через "Укрпошту". У разі отримання військовозобов'язаний має 14 днів, щоб з’явитися до Територіального центру комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП), повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що жителям Херсонщини вже почали надсилати повістки поштою. Повістки через "Укрпошту" почали надсилати жителям Херсонщини. Заступниця начальника Херсонської ОВА Ольга Малярчук наголосила:

"Розсилання повісток "Укрпоштою" є законною процедурою, що має забезпечити своєчасний виклик військовозобов'язаних до військкоматів та покращити мобілізаційну кампанію".

Військовозобов’язані, які їх отримують поштою, мають з'явитися до ТЦК протягом 14 днів. У разі ігнорування повістки, військовозобов'язаного притягують до адміністративної відповідальності. Дані передаються до поліції для розшуку.

Повістки поштою - що відомо

За словами адвоката, кандидата юридичних наук Євгена Филипця першими повістки через "Укрпошту" отримають особи, які оновили дані в застосунку "Резерв+".

Адвокат Дмитро Франчук додав, що вручення повістки поштою є законним. Однак він вказував, що така повістка вважається врученою навіть без підпису чи якогось іншого підтвердження отримувача.

Депутат Київради Леонід Ємець попередив, що суди вже перевантажені позовами громадян, які намагаються оскаржити повістки від військкоматів. На його думку, це лише початок.

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