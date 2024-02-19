Міністр зазначив, що складно щось розробляти, поки немає закону про мобілізацію.

Повістки в Дії у нинішньому вигляді реалізувати неможливо. Для цього необхідно створити окремий профіль для військовослужбовців.

"Філософія цифрової держави, яку ми будуємо, пов'язана з тим, щоб сервіси будувалися навколо споживчої поведінки користувача. Дія - це про громадянські послуги. Якщо говоримо про військове або військовозобов'язане, це взагалі інша споживча культура. Це про ситуаційну обізнаність, про рапорти, про певні документи. По суті, в дії довелося б робити окремий профіль для військовослужбовців, а військовий проект завжди буде під високим навантаженням, атаками. Там інші процедури доступу до інформації, забезпечення її безпеки. Логічніше це виділити в окрему інфраструктуру", - розповів віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю "суспільне".

При цьому він вказав, що складно щось розробляти, поки немає закону про мобілізацію.

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"Поки що немає закону про повістки в будь-якій електронній системі. Потрібно дивитися в якому форматі буде прийнятий законопроект про мобілізацію, і після цього вже вибудовувати комунікацію з суспільством. Все повинно бути відкрито, щоб не було ніяких зловживань. Там є мільйон нюансів", - підсумував чиновник.

Мобілізація в Україні - головні новини

Військові запропонували президенту Володимиру Зеленському мобілізувавши ще 450-500 тисяч осіб. Він зазначив, що закон про мобілізацію жінок, у разі його прийняття Верховною Радою, підписувати не стане.

23 грудня Міністр оборони Рустем Умеров повідомив, що розглядається можливість оповіщення чоловіків про необхідність з'явитися у військкомати через електронне повідомлення.

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