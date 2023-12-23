Умєров зазначив. що такі запрошення отримають військовозобов’язані громадяни України і за кордоном.

Міністерство оборони розглядає можливість сповіщати чоловіків про необхідність з’явитись у ТЦК через електронне сповіщення.

Як розповів в інтерв’ю "Суспільному" міністр оборони Рустем Умєров, спершу буде проведено облік баз даних військовозобов'язаних та поділ їх на категорії.

"Ми проаналізували різні бази даних. Вирішимо, як ці дані облікувати. Тому що – це військовозобов’язаний, чи військовослужбовець, чи вже ветеран? Після обліку – чи ця категорія чоловіків буде взагалі запропонована на військову службу чи ні. Тобто це достатньо величезний механізм, який треба обговорювати покроково", - зазначив міністр.

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Водночас він сказав, що подібні запрошення отримають військовозобов’язані громадяни України і за кордоном.

"Якщо ми вже ухвалимо рішення по категоріях, запрошення надішлемо усім", - наголосив міністр.

Умєров додав, що Міноборони працює над технічними рішеннями, щоб цей процес був цивілізованим.

Мобілізація в Україні

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю WELT TV, Bild і Politico заявив, що всі чоловіки, які проживають за кордоном і придатні до військової служби, повинні поповнити ряди української армії. А тих, хто не послухається, чекають санкції.

У жовтні в Україні почав працювати єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних, який мав значно спростити процес мобілізації. Після цього міністр цифрової трансформації Михайло Федоров цілька разів наголошував, що мобілізацію переносити у "Дію" не будуть і повістки там не з'являться.

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