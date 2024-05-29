За словами Дмитра Лазуткіна, новий законопроект також вводить санкції проти роботодавців, які відмовляються повідомляти про повістки своїм працівникам.

Українські роботодавці повинні здійснювати оповіщення своїх працівників щодо надходження повістки з ТЦК, повідомив в ефірі "Lviv Media" Дмитро Лазуткін – речник Міноборони.

"За великим рахунком, не багато чого змінилося. І раніше роботодавці могли здійснювати оповіщення, місцеві органи можуть це робити. І це надалі триватиме. Я думаю, що тут якось змінити це чи вплинути якось складно. Все одно роботодавці будуть зобов'язані та матимуть законну можливість вручати повістки", – сказав Лазуткін.

Він також додав, що проти роботодавців, які відмовляються сповіщати своїх працівників, будуть здійснені певні санкції.

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"Щодо відповідальності стосовно роботодавців – є певні санкції, адже все має якимось чином регулюватися. І відповідно до тих документів, якими це регулюється, вони відповідно вони й працюють. Не виходячи за рамки, адже ми знаємо, що всі люди й часто людський фактор може відігравати, хтось може перевищувати свої повноваження. Є закон, є постанова Кабміну, який є базою для того, щоб здійснювати цю роботу", – додав Лазуткін.

Мобілізація в Україні: важливі новини

Раніше Міноборони в коментарі УНІАН спростувало інформацію народного депутата Валентина Наливайченка стосовно того, що в Україні зменшили терміни підготовки мобілізованих.

Крім того, напередодні в Сухопутних військах повідомили, що всі 17-річні юнаки мають стати на військовий облік. Там також додали, що це звичайна процедура, яка не має жодного відношення до воєнної мобілізації.

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