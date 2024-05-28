Міністерство оборони України в коментарі УНІАН спростувало інформацію народного депутата Валентина Наливайченка стосовно того, що в Україні зменшили терміни підготовки мобілізованих.
"Строки підготовки не змінюються. Все й надалі буде відбуватися відповідно до законодавства: БЗВП (базова загальновійськова підготовка) - 30 діб згідно закону України. Фахова підготовка в залежності від військово-обліковоЇ спеціальності від 14 діб до 50 діб. Після цього ще колективна підготовка до 15 діб", – повідомили в Міноборони.
Скорочення термінів підготовки мобілізованих: що відомо
Напередодні народний депутат України Валентин Наливайченко заявив, що в Україні скорочують терміни підготовки мобілізованих з 2 місяців до 1,5. За його словами, причина полягає в тому, що до навчальних центрів потрапляє велика кількість людей. Він також зазначив, що новобранців не можуть відправити навчатися за кордон, оскільки "в Європі ніколи не навчали щойно мобілізованих, тобто не фахових військових".
Мобілізація в Україні: останні новини
Раніше в Сухопутних військах повідомили, що всі 17-річні юнаки мають стати на військовий облік. Там також додали, що це звичайна процедура, яка не має жодного відношення до воєнної мобілізації.
Водночас із цим, у Міноборони спростували інформацію про те, що в додатку "Резерв+", де військовозобов'язані українці можуть оновити дані, будуть відправляти повістки. Там зазначили, що процедура видачі повісток чітко прописана в законі.