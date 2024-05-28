Зазначається, що це звичайна процедура, яка не має жодного відношення до воєнної мобілізації.

Усі громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на облік відповідно до статті 14 Закону "Про військовий обов’язок і військову службу" щороку протягом січня.

Як повідомляють Сухопутні війська Збройних сил України, для взяття на військовий облік призовників українські юнаки зобов’язані особисто прибути до районного (міського) територіального центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП) у термін, визначений у повістці. Зокрема, потрібно подати необхідні документи, перелік яких установлюється Міністерством оборони України.

Юнаки, які з певних причин не стали на військовий облік, оповіщаються за місцем реєстрації за допомогою повісток, для прибуття в ТЦК та постановки на військовий облік.

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У Сухопутних військах також відзначили, що постановка на військовий облік не має відношення до мобілізаційних заходів, які тривають через війну з РФ.

Мобілізація в Україні: останні новини

Раніше у Міноборони пояснили, що після оновлення данних через додаток "Резерв+" видаляти застосунок немає сенсу. Оскільки всі дані все одно залишаться у реєстрі.

Напередодні нардеп Володимир Арʼєв заявив, що планує подати законопроект, за яким пропонується збільшити термін оновлення даних військовозобовʼязаних до 150 днів. За його словами, громадяни просто не зможуть фізично оновити дані за 60 днів, і вони можуть отримати великі штрафи.

На думку іншого нардепа, Федора Вениславського, наразі немає підстав вважати, що вже наявні способи не дозволяють оновити дані, а слова Ар'єва - це лише "політичний піар-хід".

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