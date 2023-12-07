Військкоми відвідали заклади з метою вручення повісток.

У Дніпрі працівники центрів комплектування та соціальної підтримки почали обходити спортивні клуби для вручення повісток відвідувачам.

Відповідне відео, зняте чоловіком, який у той момент тренувався у залі, а також перехожими, оприлюднено у мережі.

На ньому видно, як представники ТЦК зайшли до спортхабу REGYM для вручення повісток.

За словами відвідувача спортзалу, вони обійшли кілька розміщених поряд "тренажерок".

"До залу зайшли ТЦКшники… Реально до усіх центрів – Fit4you, REGYM. В усі, які розміщені поряд, вони заходять", - зазначив він.

Рейди працівників ТЦК по спортзалах на Закарпатті

5 грудня в Ужгороді представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки провели рейд по спортивних залах.

Зокрема, у мережі опублікували відео, на яких люди у військовій формі та зі зброєю вручали відвідувачам спортзалів та тренерам повістки.

Такі ж рейди представники ТЦК провели ще у двох містах Закарпаття – Мукачеві та Хусті. За словами очевидців, вони відвідали тренажерні зали і видали повістки чоловікам.

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