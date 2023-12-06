Працівників ТЦК помітили в "тренажерках" у Мукачеві та Хусті.

На Закарпатті працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки проводять рейди по спортзалах.

Як повідомляють місцеві телеграм-канали, військкоми прийшли до спортзалів у ще двох містах області. Працівників ТЦК помітили в "тренажерках" у Мукачеві та Хусті.

"Сьогодні рейд ТЦК відбувся у Мукачеві та Хусті. За словами очевидців, співробітники ТЦК відвідали тренажерні зали і видали повістки чоловікам", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, публікуються відео роботи військкомів у спортзалах:

Рейди ТЦК по спортзалах на Закарпатті

5 грудня повідомлялося, що в Ужгороді представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки провели рейд по спортивних залах.

У мережі публікували відео, на яких було видно людей у військовій формі та зі зброєю у спортзалах. Зазначалося, що повістки видавали як відвідувачам, так і тренерам.

В Ужгородському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки офіційних коментарів не надавали.

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