Коментарів від ТЦК не було.

В Ужгороді представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки провели рейд у спортивних залах.Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

Сьогодні у мережі оприлюднили відео та фото, на яких можна побачити людей у військовій формі та зі зброєю у спортзалах. Зазначається, що вони видавали повістки як відвідувачам, так і тренерам.

В Ужгородському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки не робили офіційних заяв з цього приводу.

Вручення повісток на вулиці: останні новини

У листопаді в мережі повідомляли, що в Ужгороді працівники ТЦК посеред ночі забрали водія, який привіз у місто дітей на змагання з тхеквондо. Зазначалося, що чоловіка відправили проходити військово-лікарську комісію, а потім - до Чернігова.

Нещодавно стало відомо, що з грудня на території Закарпатської області запровадили перевірку документів у громадян. У Львівській області військовослужбовців ТЦК уповноважили перевіряти документи в усіх військовозобов’язаних.

Також в інтернеті публікували відео з різних регіонів України, де представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки силою затримують чоловіків.

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