Єдині вимоги щодо перевезення собак і котів у міжміському та міжнародному транспорті затверджено вперше.

Кабінет Міністрів України затвердив єдині правила перевезення тварин у міжміських та міжнародних автобусах. Перелік було розроблено Міністерством розвитку громад та територій України спільно з проєктом UAnimals.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад і територій. Зазначається, що рішення про запровадження оновлених правил було схвалено на засіданні Уряду 7 липня. Йдеться про зміни до Постанови Кабміну № 176.

"Це вперше, коли встановлені єдині вимоги щодо умов транспортування тварин в автобусах. Єдині правила сприятимуть підвищенню комфорту пасажирів, безпеки перевезень та дотриманню гуманного поводження з тваринами", – йдеться у заяві міністерства.

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Нові правила перевезення будуть стосуватися тварин різного розміру. Обовʼязковим для транспортування усіх улюбленців є наявність ветеринарного документа.

Правила перевезення тварин в автобусах

Дрібні тварини вагою до 10 кг (собаки, коти, декоративні птахи, гризуни) відтепер мають перевозитися у спеціальних контейнерах, клітках або сумках із абсорбуючим дном. Тварину можна розмістити на руках, під сидінням або на окремому місці – за умови викупу цього місця за тарифом дорослого пасажира.

Собаки середнього та великого розміру (вага від 10 – 45 кг), відповідно до нових правил можуть перевозитися в автобусі міжміського та міжнародного сполучення лише в наморднику та на повідку.

"Пасажир зобов’язаний викупити всі сусідні місця в одному ряду та розмістити тварину на підлозі на спеціальній підстилці. Використання сидіння для розміщення тварини заборонене. Одночасно в салоні дозволяється перевозити не більше однієї домашньої тварини або двох, якщо їх супроводжує одна людина", – йдеться в повідомленні Міністерства.

Собаки вагою понад 45 кг відтепер можуть перевозитися лише відповідно до окремих умов перевізника на спеціально обладнаному транспорті.

При цьому собаки-поводирі супроводжуючих осіб з інвалідністю, згідно з правилами, перевозитимуться безкоштовно, без викупу місць, у наморднику та на короткому повідку. Вони будуть розміщуватися поряд з особою, яку супроводжують.

Правила перевезення тварин в Україні

Як відомо, суворими правилами регулюється перевезення тварин в поїздах "Укрзалізниці". До прикладу, якщо ви подорожуєте з собакою в купе – незалежно від розміру улюбленця – то ви маєте викупити всі місця в цьому купе.

Влітку 2024 року в "Укрзалізниці" запропонували зміни в правилах перевезення. Зокрема, обіцяли дозволити для малих тварин до 45 см у холці тимчасове перебування без переноски – для здорової активності та/або сну на полиці купе. А будь-які службові собаки представників Сил оборони, згідно з пропозицією, змогли б безоплатно їхати в усіх типах вагонів, при цьому з намордником і повідком.

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