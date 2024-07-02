У компанії наголосили, що якщо пасажир відчуватимет дискомфорт або алергічну реакцію від сусідства з твариною, йому забезпечать альтернативні місця.

Державна компанія "Укрзалізниця" ініціювала оновлення до правил перевезення тварин.

Як повідомили на офіційній сторінці компанії у Facebook, вони вже подали на затвердження зміни, які готові обговорити та врахувати інтереси власників тварин та всіх, хто з різних причин уникає контакту з ними.

Там розповіли, що зміниться після затвердження нової редакції правил:

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Прибирається визначення "жорстка конструкція" з опису переносок: підійде сучасний рюкзак для тварин, аби лиш із водонепроникним абсорбуючим дном.

Для малих тварин до 45 см у холці дозволять тимчасове перебування без переноски - для здорової активності та/або сну на полиці купе.

Для великих собак від 45 см ми дозволять проїзд ще й у вагонах СВ та РІЦ (RIC) за повного викупу купе.

Для великих собак в Інтерсіті+ проїзд теж стане можливим - за умови викупу всіх місць, що розміщені єдиним блоком у ряду.

Будь-які службові собаки представників Сил оборони зможуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів - з намордником і повідком.

У компанії наголосили, що якщо пасажир відчуватимет дискомфорт або алергічну реакцію від сусідства з твариною, йому забезпечать альтернативні місця.

"Перед затвердженням Державною регуляторною службою України проєкт наказу з усіма змінами буде винесено на суспільне обговорення, щоб врахувати інтереси всіх пасажирів і забезпечити комфорт кожного на борту", - додали там.

Новини "Укрзалізниці" - деталі

Державна "Укрзалізниця" призначила додаткові потяги на деякі популярні напрямки. Вони курсуватимуть у визначені дати. Причина – зростання попиту пасажирів на поїздки потягами.

Зазначається, що з 9 липня через день курсуватиме поїзд Інтерсіті №761/762 Київ – Одеса. Він відправлятиметься з Києва о 6:03 та прибуватиме до Одеси о 13:34. У зворотному напрямку, з Одеси, поїзд відправлятиметься о 14:20 та прибуватиме до Києва о 21:54. На маршруті курсуватимуть вагони МПЛТ (локомотивної тяги) з місцями 1-го та 2-го класу.

Також "Укрзалізниця" додає місця для поїздок між Києвом та Харковом. Так, з 3 липня щосереди о 23:53 з Києва відправлятиметься поїзд №720, який прибуватиме до Харкова о 5:14. В зворотному напрямку, з Харкова, поїзд №719 відправлятиметься о 23:30, та прибуватиме до Києва о 5:01.

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