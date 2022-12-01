У промисловій зоні Запорізької АЕС виявлено близько 300 мін, які залишили підрозділи окупантів, коли йшли зі станції.

Співробітники "Росатома" на Запорізькій АЕС привласнюють гроші, призначені на зарплати українському персоналу.

"Представники корпорації "Росатом" "відмивають" гроші, які виділяються на здійснення управління Запорізькою атомною електростанцією. Для цього вони оформлюють фіктивні фінансові документи (корпоративні картки) на ім’я персоналу ЗАЕС, які мають громадянство України. Реальні фінансова звітність не оформлюється і не подається. Тобто, гроші, які призначались для оплати роботи персоналу станції, привласнюються окупаційною адміністрацією та співробітниками "Росатома", - сказано в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Також, за даними ГУР, від сьогодні до добових донесень за результатами роботи та ситуації на ЗАЕС чергова оперативна зміна включатиме інформацію щодо обстрілів території станції та наявних пошкоджень.

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"Значна частина окупантів, яка перебувала на ЗАЕС з моменту захоплення, залишила територію станції. Наразі там залишається близько 500 окупантів, 200 з яких - це так звані "кадирівці" з батальйону "ахмат". Їхнє головне завдання – залякування персоналу та схиляння до співпраці з окупантами", - йдеться в повідомленні.

У ГУР також поінформували, що у промисловій зоні АЕС виявлено близько 300 мін, які залишили по собі підрозділи окупантів, коли йшли зі станції.

"Про це було повідомлено так звану "поліцію" Енергодара. Співробітники фсб, які прибули на місце подій, розповсюдили інформацію, що це начебто "тайники диверсійних підрозділів ЗСУ", - сказано в повідомленні.

Захопилення окупантами ЗАЕС

На початку березня російські окупанти захопили ЗАЕС та місто-супутник Енергодар. Відтоді Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

З 28 листопада російські окупанти не пускають на територію АЕС працівників станції, які відмовилися підписувати контракти з "Росатомом".

1 грудня, президент "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін підписав наказ про звільнення заступника головного інженера ЗАЕС Юрія Чернічука, який також виконував обов‘язки головного інженера станції. Рішення пов‘язане з наявністю підтвердженої інформації про колабораційну та зрадницьку діяльність Чернічука на користь окупантів.

Водночас іншими наказами Котін призначив Дмитра Вербицького виконувачем обов‘язків гендиректора Запорізької АЕС та Ігоря Мурашова – головним інженером станції.