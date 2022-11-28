Російські загарбники так і не примусили працівників станції співпрацювати з "Росатомом".

Російські окупанти не пускають на територію Запорізької атомної електростанції її працівників.

Як йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00, за наявною інформацією, з сьогоднішнього дня окупанти заборонили вхід на територію ЗАЕС тим працівникам станції, які відмовилися підписувати контракти з "Росатомом".

Раніше було відомо, що окупанти не полишають спроб примусити працівників ЗАЕС підписати контракти з "Росатомом" та вигадують усе нові засоби схилити людей до співпраці.

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До агітації залучали топ-менеджмент російської держкорпорації - першого заступника гендиректора з операційного управління "Росатому" Андрія Петрова та першого заступника голови "Росенергоатому" Олександра Шутікова.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі визнавав, що український персонал, який виконує життєво важливі завдання на захопленій росіянами Запорізькій АЕС, перебуває під постійним тиском.

Ситуація на Запорізькій АЕС – останні новини

Найбільша АЕС в Європі, розташована в Енергодарі Запорізької області, перебуває в окупації російськими військами з березня. Періодично загарбники завдають ударів по території станції, наражуючи весь світ на небезпеку ядерної катастрофи. Зокрема, 23 листопада через чергову атаку Росії по енергосистемі України Запорізька АЕС переходила в режим повного блекаута.

Із вересня на станції перебувають експерти МАГАТЕ. Ця організація хоче створити зону безпеки і захисту на території АЕС, та росіяни заперечували можливість демілітаризації станції.

27 листопада президент "Енергоатому" Петро Котін заявив, що загарбницькі війська можуть готуватися до виходу з території ЗАЕС.

В Офісі президента України переконані, що російські війська не зможуть утримати Запорізьку атомну електростанцію.

"Вони підуть звідти, тому що їх лінія оборони поступово починає відходити до кордонів Російської Федерації", - заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

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