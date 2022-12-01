Його звільнили з посади.

НАЕК "Енергоатом" звільнив заступника головного інженера Запорізької АЕС, який погодився на пропозицію окупантів очолити станцію.

Зазначається, що 1 грудня 2022 року президент "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін підписав наказ про звільнення заступника головного інженера ВП ЗАЕС Юрія Чернічука, який також виконував обов‘язки головного інженера станції, повідомляє прес-служба "Енергоатому".

"Таке рішення пов‘язане з наявністю підтвердженої інформації про колабораційну та зрадницьку діяльність Юрія Чернічука на користь окупантів", - йдеться у повідомленні.

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Водночас іншими наказами Котін призначив Дмитра Вербицького виконувачем обов‘язків генерального директора Запорізької АЕС та Ігоря Мурашова – головним інженером станції.

Що відбувається на ЗАЕС

На початку березня російські окупанти захопили ЗАЕС та місто-супутник Енергодар. Відтоді Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

Також відомо про знущання і тиск окупантів на персонал Запорізької АЕС. Кілька разів окупанти викрадали менеджмент станції.

Ворог змушує працівників укладати контракти з "Росатомом", який заявив про привласнення ЗАЕС.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно стало відомо, що окупанти призначили Юрія Чернічука "генеральним директором" ЗАЕС.

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