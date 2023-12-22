В Україні зменшено мінімальний термін відбуття довічного покарання, щоб клопотати про помилування.

Президент України Володимир Зеленський зменшив на 5 років мінімальний термін відбуття довічного покарання - з 20 до 15 років - аби можна було клопотати про помилування. Про це йдеться в указі глави держави №838/2023 від 22 грудня.

Зокрема, президент вніс зміни у Положення про порядок здійснення помилування. У зв'язку з цим, відтепер можна просити про помилування довічно засудженої особи після відбуття нею не менше 15 років призначеного покарання.

Раніше клопотати про помилування особи, засудженої до довічного позбавлення волі, можна було після відбуття нею не менше двадцяти років призначеного покарання.

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Довічне ув'язнення в умовах війни

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з повномаштабною російською агресією в Україні нині інколи засуджують зрадників до довічного ув'язнення через співпрацю з росйськими окупантами.

Крім того, заочно ухвалюють рішення про довічне ув'язнення російських посадових осіб, які сприяли розв’язанню повномасштабної війни проти України.

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