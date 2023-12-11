Ворог завербував його через родичів, які проживають на тимчасово окупованій частині Херсонщини, й тривалий час співпрацюють з російською спецслужбою.

У Миколаєві затримали ворожого агента, який збирав розвіддані для завдання та коригування ракетних і дронових атак по території регіону.

Як повідомляє пресцентр Служби безпеки України, ним виявився агент головного управління генштабу ЗС Росії (відомого як ГРУ), який розвідував позиції та маршрути руху Сил оборони на Миколаївщині.

Зазначається, що передусім фігурант намагався виявити можливі місця дислокації зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони ЗСУ на території регіону. На виконання цього завдання агент ГРУ отримав від своїх "кураторів" 10 тисяч гривень "авансу" на власну банківську картку.

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"Наступні суми мали надходити фігуранту у міру надання ним нових координат базування та переміщення українських військ. Розвіддані потрібні були агресору для підготовки нових та коригування повторних ударів по області із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу "Shahed", - розповіли в СБУ.

Після виконання всіх ворожих завдань окупанти обіцяли "евакуювати" свого поплічника на лівобережну частину Херсонщини, де проживали його батьки. Однак співробітники СБУ завадили реалізації цих планів – встановили місцеперебування російського агента та затримали його на спробі передачі розвідінформації загарбникам.

За даними слідства, воєнна розвідка РФ дистанційно завербувала чоловіка через його рідних. Вони проживають на тимчасово окупованій частині Херсонщини та вже тривалий час співпрацюють з російською спецслужбою.

За вказівкою загарбників, родичі передали фігуранту контакт "куратора" з російського ГРУ та "умовні фрази", які зрадник використав для встановлення агентурного зв’язку з окупантом.

Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором.

Ворожому агенту повідомили про підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне ув’язнення.

За даними пресслужби Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону України, фігурант – військовослужбовець. У листопаді 2023 року його завербували представники спецслужб РФ. Для реалізації завдань окупантів агент РФ використовував месенджер Telegram. Він надсилав своєму куратору інформацію про місцеперебування на території Миколаєва підрозділів ЗСУ та інших військових формувань.

Затримання ворожого агента "Мазепи" в Одесі – деталі

Нещодавно в Одесі затримали агента російської спецслужби під псевдонімом "Мазепа", який планував балотуватися до Верховної Ради.

З жовтня 2023 року він співпрацював з представниками спецслужб РФ – масово "здавав" агресору місця дислокації особового складу Сил оборони, орієнтовні координати базування систем ППО в Одесі та об’єктів енергетичної інфраструктури. Також він планував теракти проти мирного населення.

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