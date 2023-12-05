Він був завербований ще до початку повномасштабного вторгнення РФ і до травня 2022 року займав керівну посаду в одній із громад області.

Контррозвідка Служби безпеки викрила "законсервованого" агента ФСБ, який збирав розвіддані на прикордонній території Сумської області.

Як повідомив прес-центр СБУ, він був завербований ще до початку повномасштабного вторгнення РФ, а до травня 2022 року займав посаду заступника голови однієї з об’єднаних територіальних громад регіону.

"Коли частину Сумщини окупували, зловмисник виїхав до Росії через ворожий блокпост. На території країни-агресора він зустрівся зі своїм куратором з ФСБ, від якого отримав завдання щодо розвідувально-підривної діяльності в Україні. За кілька днів російський агент повернувся до прикордонного району, частина якого ще була окупована, а своє зникнення пояснював начебто перебуванням "у полоні" в росіян. За завданням куратора з ворожої спецслужби фігурант, перебуваючи на посаді заступника голови ОТГ, продовжив збирати інформацію про місця переміщення та озброєння українських захисників у прикордонні", - йдеться у повідомленні.

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Згодом, як поінформували в спецслужбі, для розширення своїх можливостей, зловмисник звільнився з посади та влаштувався до місцевої агрофірми і під виглядом робочих поїздок розвідував інформацію для окупантів. Зокрема, дізнавався місця базування підрозділів ЗСУ, Держприкордонслужби та Національної гвардії, які залучені до оборони північно-східних рубежів України.

Крім того, як зазначили в СБУ, використовуючи особисті зв’язки, зрадник збирав персональні дані командирів військових частин та очільників місцевих громад.

Зловмисника затримали під час спроби передати геолокації декількох підрозділів Сил оборони. За наявними даними, розвідінформація потрібна була агресору для підготовки нових повітряних атак і диверсійних вилазок на Сумщину. Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Колаборанти й зрадники в Україні

У Запоріжжі було заблоковано канал незаконних пасажирських перевезень до Росії і тимчасово окупованих регіонів України та у зворотному напрямку.

Такими перевезеннями користувалися колаборанти, які намагалися виїхати до РФ, щоб втекти від правосуддя.

Нелегальні поїздки за межі України здійснювали двома автобусами під виглядом комерційної діяльності місцевого автотранспортного підприємства. Встановлено, що маршрут у бік Росії пролягав через декілька європейських країн. Для безперешкодного пересування по території країни-агресора фігуранти платили до бюджету РФ податки та збори.

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