Заплановане проведення технічних робіт з оновлення серверного програмного забезпечення.

У Державній прикордонній службі України попередили про можливі затримки на кордоні вночі. Як зазначається в Telegram, Державна митна служба України попереджає про можливі затримки на кордоні в ніч з 30 на 31 липня.

"За інформацією від Державної митної служби України, починаючи з 23:00 30 липня 2024 року заплановано проведення технічних робіт з оновлення серверного програмного забезпечення, які триватимуть орієнтовно шість годин", – пояснили у ДПСУ.

Так, під час їх проведення пропуск через державний кордон осіб, товарів та транспортних засобів може здійснюватися з імовірними затримками. Крім того, пропуск в пункті пропуску "Ужгород-автомобільний" Закарпатської митниці в цей період не здійснюватиметься.

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"Просимо врахувати зазначену інформацію при плануванні перетину кордону", – закликали прикордонники.

Правила перетину кордону

Як повідомляв УНІАН, раніше речник ДПСУ Андрій Демченко нагадав правила перетину кордону для деяких категорій громадян України. Зокрема, він зазначив, що для перетину кордону окремою умовою є наявність в усіх чоловіків-громадян України віком 18-60 років військово-облікового документу. Він може бути в електронній або паперовій формі.

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