У літній період значно зросла динаміка виїзду та в'їзду в Україну.

Після набрання чинності закону про мобілізацію зниження пасажиропотоку чи нестандартних ситуацій не вбачається, повідомив в ефірі телемарафону Андрій Демченко – речник Державної прикордонної служби України

"У перший день кількість відмов була на рівні 250 осіб, які не змогли перетнути кордон. 87 з них мали відмову через те, що в них був відсутній військово-обліковий документ. Протягом другого дня кількість відмов була на рівні 170 осіб, 60 з них через відсутність документів. Фактично, бачимо, що кількість відмов не росте і переважна більшість чоловіків, які слідують через кордон, мають при собі військово-облікові документи", – сказав Демченко.

Він також додав, що загалом у літній час на кордоні динаміка виїзду та в'їзду в Україну зросла. За словами Демченка, основна категорія осіб, які перетинають кордон – це жінки, діти, люди похилого віку, іноземці. Частка чоловіків не зростає і тримається на тому рівні, який був раніше.

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"До червня за добу перетинало в будні дні 80-90 тисяч осіб в обох напрямках, у вихідні цей показник міг досягати 100 тисяч. Зараз у будні пасажиропотік тримається постійно на рівні 110-120 тисяч осіб. У вихідні він може досягти 130 тисяч осіб на добу. Якщо пригадати червень, то перевага йшла на виїзд з України. Натомість вже в липні в окремі дні перевага йде і на в'їзд в Україну. Тобто люди, які відпочили чи вирішили свої інші потреби, повертаються назад", – розповів Демченко.

За його словами, зазвичай черг на кордоні немає. За вийнятком останніх днів тижня, оскільки саме в цей період більше людей планують виїжджати з України.

Речник ДПСУ також прокоментував нещодавню подію на Закарпатті, під час якої чоловіків з ножем напав на прикордонників. Зокрема, Демченко пояснив, що у прикордонній смузі можуть діяти додаткові режимні обмеження, а прикордонні наряди можуть виставляти додаткові пости для перевірки документів в осіб.

"Даний чоловік вирішив, що це його не стосується, спробував в'їхати в контрольний пост. В подальшому він був заблокований. Він чинив опір законним діям прикордонників, відмовлявся виходити з авто, в подальшому навіть дістав ніж і дуже легко поранив нашого військовослужбовця. Сам військовий пройшов дві ротації на Сході без жодної подряпини. А на Закарпатті отримав таку незначну рану. На даний момент він (нападник, – УНІАН) затриманий і до поліції передано повідомлення для внесення в ЄРДР щодо погрози співробітнику правоохороних органів", – сказав Демченко.

Ситуація на кордоні: інші новини

З 16 липня, останнього дня, коли військовозобов'язані українці мали оновити свої облікові дані, всі чоловіки не мають право перетинати кордон без військово-облікових документів. Навіть якщо у них є підстави для виїзду з України.

Тим часом у ДПСУ пояснили, чому служба почала перекривати туристичні маршрути на заході України. Він, зокрема, зазначив, що прикордонні загони можуть вводити додаткові обмеження в прикордонні, якщо існують певні особливості на ділянках.

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