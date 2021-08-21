Приїзд Варфоломія приурочений до 30-ї річниці Дня незалежності України.

Прихожани УПЦ (Московського патріархату) прийшли у суботу, 21 серпня, до стін парламенту протестують проти приїзду Вселенського патріарха Варфоломія, який погодив створення Православної церкви України.

Варфоломій прибув до України напередодні ввечері та проводить сьогодні спільну Божественну літургію з митрополитом ПЦУ Епіфанієм у соборі Святої Софії.

Приїзд Варфоломія приурочений до 30-ї річниці Дня незалежності України.

Водночас в УПЦ висловилися проти візиту Вселенського патріарха. За даними сайту Сьогодні, до Ради прийшли близько тисячі прихожан МП. З собою вони принесли пляшки з водою і плакати, які відмовилися показувати правоохоронцям.

Між протестувальниками та поліцією сталися короткі словесні перепалки.

Прикметно, що прихожани МП знову прийшли на масову акцію без захисних масок, що вже трапилося під час хресної ходи УПЦ в Києві у липні.

УПЦ МП услід за Російською православною церквою виступає проти Вселенського патріарха Варфоломія, бо той погодився дати українській церкві автокефалію.

Автор: Яна Ставська