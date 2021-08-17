Доступ на територію Святої Софії відбуватиметься із додержанням заходів безпеки через пункти огляду.

На Божественну літургію, яку проведуть Архієпископ Константинополя та Нового Риму - вселенський патріарх Варфоломій та предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній, заборонять приносити пляшки з водою і харчові продукти.

Про це повідомляє прес-служба Київської Митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ).

Зокрема, предстоятелі Вселенського Патріархату та Православної Церкви України 22 серпня у соборі Святої Софії очолять Божественну літургію.

У зв'язку з цим, духовенству і парафіянам важливо знати, що доступ на територію Святої Софії відбуватиметься із додержанням заходів безпеки через пункти огляду. "Зокрема, заборонено проносити на територію пляшки з водою, харчові продукти, плакати. На території собору будуть організовані пункти роздачі питної води", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожНа параді до Дня незалежності представлять розвідувально-ударний комплекс "Нептун""Духовенство для співслужіння повинно мати власне повне облачення жовтого/золотого кольору. До співслужіння та причастя матимуть можливість приступити всі, хто приготуються відповідно до традиції. На території Святої Софії буде організовано сповідь", - сказано у повідомленні.

Також, під час богослужіння священики не одягатимуть митри, лише камилавки (ченці – клобуки).

"На богослужіння слід прибути завчасно, з урахуванням проходження заходів безпеки, з собою мати документи, що посвідчують особу. Прохід буде відкрито з 6 години ранку. Слід звернути увагу на те, що можливості паркування автотранспорту в центрі Києва будуть обмежені", - йдеться у повідомленні.

Також висловлюється прохання уважно слідкувати за подальшими оголошеннями.

Літургія в Софійському соборі напередодні Дня Незалежності

Літургія відбудеться в неділю, 22 серпня, на території Софійського собору просто неба.

Початок богослужіння о 9:00. До молитви запрошують духовенство і всіх охочих вірян. При цьому представник ПЦУ закликав враховувати заходи безпеки, які будуть вживатися.

Також архієпископ Зоря повідомив, що напередодні, 21 серпня, о 10:00 відбудеться урочиста зустріч і подячна молитва вселенського патріарха у Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди прибуття в Україну.

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Автор: Віталій Саєнко