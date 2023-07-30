Захисник України дотримав слова й повернуся з "пекла" передової.

З'явилися щемливі кадри зустрічі прикордонника Дениса, який "дотримав слова" й повернувся з "пекла" передової до своєї родини.

Захисник України побіг на зустріч до близьких, щоб стиснути їх в обіймах, одразу, як вийшов з авто. Рідні зі сльозами кажуть: "Довго, але дочекалися!". Відповідний ролик показало ДПСУ України.

Українців розчулив дзвінок прикордонника до доньки після полону

Нагадаємо, 7 липня українців також розчулило відео, в якому український прикордонник після звільнення з полону вперше зателефонував своїй доньці.

Повернутися в Україну захиснику вдалося в рамках обміну 6 липня (тоді вдалося звільнити одразу 45 героїв-оборонців). Першими словами, які прикордонник сказав своїй "дівчинці", стала фраза: "Донечко! Я тебе дуже сильно люблю!".

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