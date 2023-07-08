Президент України опублікував ролик, приурочений 500 дням української боротьби після повномасштабного вторгнення Росії.

Президент України Володимир Зеленський опублікував щемливе відео, приурочене 500 дням української боротьби з окупантами з моменту повномасштабного вторгнення Росії.

У відео гарант України наголосив, що протягом всього цього часу наші воїни залишаються незламними та продовжують знищувати російських окупантів на українській землі: "І жодного дня слабкості", - наголосив він.

При цьому президент подякував всім, хто "б’ється заради свободи та незалежності України". Лідер України підкреслив, що щодня ми робимо новий крок вперед і йдемо до перемоги.

Всі ці слова супроводжуються відеорядом, де українські воїни знищують ворога, визволяють українські села і міста, а люди їх зустрічають обіймами і сльозами радості. Є також кадри знищених росіянами житлових будинків.

У відеоролику наші воїни говорять: "Йдемо вперед". Це ж гасло повторює Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко, командувач ОСУВ "Одеса" Едуард Москальов, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, командувач сил територіальної оборони ЗСУ Ігор Танцюра, командувач Медичних сил Тетяна Остащенко, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, голова Служби безпеки України Василь Малюк, командувач морської піхоти ВМС Юрій Содоль, голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа.

"Ми йдемо вперед. І дякую кожному і кожній", - наголосив президент України.

Бойові дії з Росією тривають з 2014 року

Як відомо, війна триває з 2014 року, коли Росія анексувала Крим і за її участю велися бойові дії на сході України. Тоді Росія не визнавала своєї участі у бойових діях і заявляла, що "їх там немає". Юридично на сході України до 24 лютого 2022 року була антитерористична операція, а потім вже відбулося повномасштабне вторгнення Росії на територію України без оголошення війни.

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