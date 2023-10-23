Йдеться про Бериславський, Каховський та Херсонський райони області.

Через складну безпекову ситуацію запроваджено примусову евакуацію 802 дітей із 23 населених пунктів Херсонської області, йдеться у повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Рішення Херсонської обласної військової адміністрації одностайно підтримали члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

"Через складну безпекову ситуацію на Херсонщині схвалено примусову евакуацію 802 дітей із 23 населених пунктів. Її проведуть із Бериславського, Каховського, а також Херсонського районів", – зазначили у міністерстві.

Відео дня

Ця евакуація здійснюється безкоштовно залізничним та автобусним транспортом, зокрема до Хмельницької, Миколаївської, Одеської та Львівської областей. Також близько 100 дітей планується заселити в один із санаторіїв Івано-Франківської області.

"У більш безпечних регіонах евакуйовані діти в супроводі одного з батьків або ж законного представника будуть забезпечені виплатами, безкоштовним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що для здійснення евакуації з Херсонщини розгорнуто три збірні пункти евакуації та пʼять приймальних пунктів евакуації.

Віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук закликала міжнародні організації допомогти Херсонщині з евакуаційним транспортом (спеціальними машинами-капсулами для евакуації).

Водночас у Telegram-каналі Херсонської ОВА зауважується, що "нині вже ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію родин з дітьми". "І вже вдалося перевезти до більш безпечних місць 450 малюків з родинами. Проте ще чимало дітей залишаються в громадах, де несприятлива безпекова ситуація. Батьки відмовляються вивозити дітей", – йдеться у повідомленні.

Тому було ухвалене рішення про обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб родин з дітьми. "Маємо відповідний проект наказу. Цей крок погоджений з військовими", – зазначили у ОВА.

У військовій адміністрації також повідомили, що ця евакуація буде застосовуватися у таких населених пунктах: Дудчани, Качкарівка, Милове, Новокаїри, Золота Балка, Михайлівка, Осокорівка, місто Берислав, Зміївка, Новоберислав, Тягинка, Бургунка, Львове, Миколаївка, Одрадокам’янка, Ольгівка, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке, Антонівка, Комишани, Садове та Приозерне.

Ситуація на Херсонщині - це треба знати

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 23 жовтня, керівниця обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначила, що Сили оборони України продовжують відкидати ворога унаслідок контрбатарейної боротьби на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Вона уточнила, що це дуже прицільна "точкова робота", яка проводиться для того, щоб не завдати шкоди цивільним.

За словами Гуменюк, необхідно розуміти, що окупанти тривалий час накопичували сили, які підтягнуті до лівого берега. Зокрема, загарбники мають змогу маневрувати і роблять це, ховаючись за цивільним населенням. "Тому бойова робота буде ще довгою, і сподіваємось, успішною", - сказала вона.

Вас також можуть зацікавити новини: