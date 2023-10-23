У Херсонській області росіяни зазнали нових втрат.

Сили оборони України продовжують відкидати ворога унаслідок контрбатарейної боротьби на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Про це під час телемарафону "Єдині новини" розповіла керівниця обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. "У нас триває бойова робота, яка не підлягає розголошенню. Ми продовжуємо відкидати ворога контрбатарейною боротьбою, нищити його запаси. За минулу бойову добу знищено один пункт польового боєпостачання, один пункт управління безпілотними літальними апаратами і спостережний ворожий пункт", - повідомила Гуменюк.

Вона уточнила, що це дуже прицільна "точкова робота", яка проводиться для того, щоб не завдати шкоди цивільним.

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"Також ми можемо говорити про знищення півтора десятка окупантів, 7 одиниць автобронетанкової техніки і 7 великокаліберних гармат. Тобто, ми намагаємося максимально зменшити ворожий потенціал, яким він може завдавати шкоди правому берегу і цивільним людям", - сказала Гуменюк.

За її словами, треба розуміти, що окупанти тривалий час накопичували сили, які підтягнуті до лівого берега. Зокрема, загарбники мають змогу маневрувати і роблять це, ховаючись за цивільним населенням. "Тому, бойова робота буде ще довгою, і сподіваємось, успішною", - додала Гуменюк.

Війна в Україні триває - що треба знати

З'явилася інформація, що українські воїни прорвалися на лівий берег Херсонської області, й російскі окупанти через це у паніці.

Українські військові, які беруть участь у наземних операціях на лівобережжі Херсонщини, заявили про ведення боїв за повний контроль над селом Кринки (30 км на північний схід від Херсона та 2 км від річки Дніпро).

За словами Наталії Гуменюк, у Херсонській області українські воїни проводять бойову робота, про результати якої ще рано говорити.

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