Також в області змінили тривалість комендантської години.

У Херсонській області вирішили евакуювати дітей з усіх населених пунктів, які регулярно обстрілюються російськими загарбниками. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"На Раді оборони Херсонщини ухвалили рішення щодо обов'язкової евакуації родин з дітьми з населених пунктів, які постійно обстрілює ворог", – наголосив він.

Також голова ОВА повідомив про зміну тривалості комендантської години. Тепер її період – з 20:00 до 6:00.

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"Працюємо над унеможливленням енергетичного колапсу в регіоні, а також готуємося до надзвичайних ситуацій на обʼєктах критичної інфраструктури під час проходження осінньо-зимового періоду", – додав Прокудін.

Водночас він зауважив, що є й інші рішення, які стосуються оборони області.

"Без подробиць. Нехай це буде сюрпризом для росіян", – сказав голова ОВА.

Евакуація з прифронтових територій

Наприкінці серпня стало відомо, що з 5 населених пунктів Василівського та Пологівського районів Запорізької області буде примусово евакуйований 121 українець. Влада змушена вдатися до різкого кроку через несвідомість та халатність батьків маленьких українців.

Крім того, евакуацію раніше оголосили на Харківщині. 10 серпня стало відомо, що на деокупованих територіях Купʼянського району почалася обов'язкова евакуація населення.

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