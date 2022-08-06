Він сказав, що підтримує Україну.

Парамедик Юлія Паєвська (позивний - "Тайра") поспілкувалася по телефону з принцом Гаррі.

Про це пише Daily Mail.

Як відомо, вона бере участь в "Іграх нескорених" у складі української делегації, а принц Гаррі є ініціатором проведення цих змагань.

Герцог Сассекський подзвонив їй через тиждень після того, як її звільнили з російського полону. Вона сказала, що він "рішуче і щиро" говорив про війну.

"Він просто надихнув мене продовжувати боротьбу. Він сказав, що підтримує Україну і всіх нас", - сказала парамедик.

За словами Тайри, поки вона перебувала в полоні у російських окупантів, її 19-річна дочка замість неї змагалася у стрільбі з лука. Дівчина завоювала бронзову медаль і розповіла про долю своєї матері раді "Ігор нескорених".

"Я дуже вдячна принцу Гаррі, тому що саме після "Ігор нескорених" росіяни перестали допитувати і катувати мене. Я думаю, поширення інформації по всьому світу вплинуло на їх рішення обміняти мене", - зазначила Тайра.

Як повідомляв УНІАН, парамедик Юлія Паєвська потрапила в полон орієнтовно в середині березня. 17 червня президент Володимир Зеленський заявив, що її вдалося звільнити з полону.

За її словами, в російському полоні українці не мають ніяких прав.

"Ніяких передач нам не дають, ніякої інформації про сім'ю ми не маємо, лікарська допомога недоступна. Умови утримання нагадують концтабір, і я б не дуже здивувалася опинившись одного разу в газенвагені", - розповіла "Тайра".

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