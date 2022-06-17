У полон Юлія потрапила орієнтовно в середині березня.

Українського парамедика Юлію Паєвську ("Тайра") звільнили з російського полону.

Про це у своєму вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні вже можу повідомити про це. Вдалося звільнити з полону "Тайру", українського парамедика Юлію Паєвську. Я вдячний усім, хто працював на цей результат. "Тайра" уже вдома", - заявив Зеленський.

У полон Юлія потрапила орієнтовно в середині березня. Російські пропагандисти називають її "учасницею Азову".

Війна в Україні: актуальні дані

Противник зосередив зусилля на захопленні Донбасу. Окупанти продовжують наступ на Слов'янськ, триває бій в районі Краснопілля.

Аналітики з Інституту вивчення війни назвали наступальну операцію військ РФ на північ від Слов'янська провальною і вважають, що ЗСУ відновлять контрнаступ в районі Ізюма, щоб перерізати противнику шляхи постачання.

16 червня українські захисники відбили черговий штурм росіянами у напрямку Золотого.

Окупанти спробували висунутись у напрямку Василівки та Берестового. Наші воїни завдали вогневого ураження і змусили ворога тікати.

Водночас на Херсонському напрямку ворог продовжує втрачати живу силу й техніку. Українська авіація завдавала ударів по скупченнях противника в Херсонському, Каховському та Бериславському районах Херсонщини.

ЗСУ знищили у боях вже близько 33 150 окупантів і тисячі одиниць військової техніки.

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