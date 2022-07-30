Від інших медиків вона поінформована щодо умов, у яких утримували військовополонених в Оленівській колонії.

Парамедик Юлія Паєвська (позивний - "Тайра") допускає, що за масовою стратою українських військовополонених в Оленівці росіяни хотіли приховати нелюдські катування.

Про це вона розповіла в ефірі Еспресо.

"Тайра" зазначила, що росіяни "показали всьому світу, як вони ставляться до міжнародних правил і конвенцій, і що вони не думають дотримуватися слів, які вони дають".

"Я підозрюю, що вони таким чином приховали свої злочини. Я думаю, що вони довели хлопців до стану, коли їх вже не можна було обмінювати фізично. Було б занадто очевидно, які знущання і в яких страшних умовах їх утримували", - відповіла парамедик.

Вона додала, що від інших медиків поінформована щодо умов, у яких утримували військовополонених в Оленівській колонії.

"Дівчата, які там перебували, а потім були переведені до СІЗО, де перебувала я, розповідали жахливі речі. Умови утримання жорстокі, поводження поза межами людського сприйняття, і катування, й утримування. З рабами поводяться краще", - поділилась Паєвська.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії у смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області. В результаті була знищена будівля, в якій утримувались українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

Відразу після вибуху Росія звинуватила ЗСУ в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом, з метою приховування воєнних злочинів, дискредитації Збройних сил України, зриву постачання зброї. Вони вимагають від Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста негайно відреагувати на теракт і направити на територію колонії інспекційну місію.

За даними української розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою вказівкою номінального власника вказаної ПВК - Євгена Пригожина.

У зв'язку з терактом в Оленівці президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності чіткого юридичного визнання Росії державою-спонсором тероризму.

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