За її словами, В'ячеслава могли використати у цинічних цілях, але жінка не вірить, що саме він зробив фатальний постріл.

Мати підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон Олена Зінченко розповіла, що завжди пишалася сином та ставила у приклад.

Як розповіла жінка в інтерв'ю "Слідство.Інфо", В'ячеслав Зінченко не має шкідливих звичок, натомість завжди приділяв час футболу та книгам. За характером він - "добрий і врівноважений".

"Він був дуже-дуже файний хлопець. Саме файний, з усіх боків. Я не вірю, що він міг застрелити людину, можливо, його хтось використав для відвертання уваги у момент злочину. Він завжди привертав увагу, був капітаном футбольної команди довгий час. Фінансами сина забезпечував батько, додатково Слава заробляв в інтернеті на криптовалюті", - говорить Олена Зінченко.

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Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон: що відомо

Напередодні підозрюваний у вбивстві мовознавиці, громадської діяки Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко не визнає своєї провини у злочині, який йому інкримінують.

Після судового засідання з обрання міри запобіжного заходу на питання, що він робив у Львові в день вбивства Фаріон, Зінченко намагався переконувати, що в місті "є більш цікаві місця", але Львів виявився для нього "нудним".

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