За словами Олени Зінченко, вона не впізнала В'ячеслава і на перших фото ймовірного кілера в панамі.

Мати підозрюваного у вбивстві мовознавиці та громадської діяки Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка Олена не вірить, що її син міг скоїти цей злочин. Про це вона сказала в інтерв'ю Informator.

За словами жінки, навіть слідчі почали сумніватися, що її син є вбивцею Фаріон.

"Ні, я не вірю. Його, здається, використовують. Це так. А для чого, я не знаю. Коли тут були слідчі, то, на мою думку, вони також так не вважали. ... Коли приїхали - так. Але після обшуку і допиту були інші відчуття", - розповіла мати підозрюваного. Відео дня

Вона також зазначила, що нічого підозрілого у поведінці сина не помітила, не впізнала вона В'ячеслава і на перших фото ймовірного кілера в панамі, які облетіли соцмережі.

"Спочатку так придивлялася. А потім просто послухала свідків, що там виступали. Вони казали про 2-3 тижні. Це перше, про що я подумала, що не може такого бути. Ну, це я вже потім аналізувала. І коли казали, що зріст 170-180 см, а я знаю, що мій син майже під 190 см. Десь метр вісімдесят п'ять. Тобто це також не про мого сина казали. І також казали про проміжок в 10 см. Тобто знаєте, це такий розбіг великий, але все одно не попадало... І я була впевнена, що це не він", - підкреслила Олена Зінченко.

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон: що відомо

Напередодні підозрюваний у вбивстві мовознавиці, громадської діяки Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко не визнає своєї провини у злочині, який йому інкримінують.

Після судового засідання з обрання міри запобіжного заходу на питання, що він робив у Львові в день вбивства Фаріон, Зінченко намагався переконувати, що в місті "є більш цікаві міста", але Львів виявився для нього "нудним".

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