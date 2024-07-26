'Нічого я з нею не робив': підозрюваний у вбивстві Фаріон зробив перші заяви (відео)

Зінченко переконує, що винним у скоєнні злочину, який йому інкримінують, себе не визнає.

Підозрюваний у вбивстві громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко не визнає своєї провини у злочині, який йому інкримінують. Про це підозрюваний заявив після судового засідання з обрання міри запобіжного заходу, передає РБК-Україна.

На питання, що він робив у Львові в день вбивства Фаріон, Зінченко намагався переконувати, що в місті "є більш цікаві міста", але Львів виявився для нього "нудним".

Підозрюваний також заявив, що полюбляє вивчати психологію. Відповідаючи на запитання, як він ставиться до вбитої Ірини Фаріон, Зінченко відповів: "Не знаю". Також він стверджує, що "нічого не робив" із мовознавицею.

У цей момент розмови хлопець роздратовано закликав журналістів ставити "цікавіші запитання".

"Нічого я з нею не робив. Це не я. Все", - заявив Зінченко, не стримуючи роздратування.

При цьому хлопець відмовився коментувати своє ставлення до неонацистських рухів, оскільки він нібито "не готовий публічно висловлювати свої думки щодо цього питання".

Окремо журналісти попросили підозрюваного Зінченка прокоментувати, яке його ставлення до Росії.

"Я ставлюся не до Росії, як до окремої держави, тому що я історією Росії цікавився дуже поверхово. Я можу прокоментувати, як я ставлюся до Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - УНІАН), до всього режиму. Ставлюся до нього максимально негативно. Нічого спільного з ним мати не хочу, не мав і не збираюсь мати", - відповів підозрюваний.

На низку запитань про деталі справи, зокрема посилку з речами, яку він відправив собі з Дніпра у Львів, про бронювання житла через номер матері, Зінченко максимально уникав конкретики.

За словами підозрюваного, з батьками після злочину він практично не спілкувався. Свою реакцію на емоційні питання доньки Фаріон у залі суду Зінченко вважає нормальною, зокрема й те, що показував їй язика.

"Я вважаю, що я нікого не вбивав. З Фаріон я нічого не робив. На цьому мої коментарі про Фаріон закінчені", - заявив він.

Також хлопець підтвердив, що він "замовляв схожі окуляри та панамку, які зображені на фото підозрюваного".

Вбивство Ірини Фаріон - деталі

19 липня у Львові стріляли у мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон. Вона отримала поранення голови і померла в лікарні.

25 липня стало відомо про затримання у Дніпрі 18-річного юнака, який може бути причетним до вбивства мовознавиці.

За даними слідства, хлопець перебував у Львові 10 днів, протягом яких змінив три місця проживання. Під час винайму житла та стеження за Фаріон маскувався, перевдягався. У день вбивства, коли мовознавиця очікувала на таксі, нападник підійшов до неї на відстань не більше 2-х метрів. Проте сам момент вбивства не потрапив на камери спостереження. Зброю, з якої, ймовірно, стріляв затриманий досі не знайшли.

Затриманому повідомили про підозру в умисному вбивстві.

Також правоохоронці перевіряють його причетність до неонацистського руху, центр якого розташований в РФ, його зв'язки на території України та мотиви вчинення цього злочину.

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