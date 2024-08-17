Лікарню тимчасово очолюватиме керівник відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій Олександр Урін.

У дитячої лікарні "Охматдит" з'явився новий виконувач обов'язків генерального директора. Ним став керівник відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій Олександр Урін. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Він нагадав, що "Охматдит" є найбільшою дитячою лікарнею в Україні, де лікують дітей з найскладнішими захворюваннями.

"На цьому етапі для мене було дуже важливо тимчасово довірити керівництво лікарні людині, яка знає "Охматдит", любить "Охматдит", вболіває за "Охматдит" і працює заради того, аби лікарня ставала ще потужнішою", - написав Ляшко. Відео дня

За його словами, з урахуванням порад лікарів він ухвалив рішення тимчасово покласти виконання обов’язків генерального директора лікарні на Олександра Уріна.

"Пересвідчився, що колектив лікарні йому довіряє. Зі своєї сторони теж буду всіляко підтримувати рішення, які зроблять "Охматдит" ще кращим, а ми сьогодні напрацювали їх чимало. Скоро поділимося. Вдячний кожному, хто відгукнувся та готовий активно працювати, аби наша медична система розвивалась", - резюмував міністр.

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Гендиректора "Охматдиту" Володимира Жовніра відсторонили від роботи. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Він пояснив, що Жовнір відсторонений від виконання обов’язків до завершення перевірок Національною поліцією України, іншими правоохоронними органами та комісією МОЗ.

Раніше директор Жовнір заявив, що "Благодійний фонд "Охматдит - здорове дитинство" відмовляється перерахувати лікарні 378 мільйонів гривень, зібраних після ракетної атаки РФ медустанови у липні цього року.

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