Відбудова 'Охматдиту': МОЗ затвердило положення про Раду з відновлення лікарні

Першочергово до складу Ради буде запропоновано увійти представникам благодійників.

Наказом Міністерства охорони здоров’я України затверджено Положення про Раду з контролю здійснення відновлення зруйнованих (пошкоджених) будівель Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" - Раду з відновлення "Охматдиту".

Як зазначається у повідомленні на сторінці МОЗ у Facebook, ця Рада забезпечуватиме громадський контроль за всіма процесами відновлення.

Зокрема, це стосується дотримання прозорості і доброчесності при виборі підрядника для виконання поточного ремонту та внутрішнього опорядження будівлі сучасного лікувально-діагностичного комплексу лікарні.

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Так, Рада складатиметься з 15 осіб, а її склад буде затверджено у два етапи. На першому етапі до Ради увійдуть представники: благодійників, які зробили найбільші пожертви, та організаторів збору (шестеро осіб); Міністерства охорони здоровʼя (одна особа); "Охматдиту" (одна особа).

Другий етап включатиме відбір сімох представників громадських об’єднань та благодійних організацій, що працюють у сферах запобігання корупції, захисту прав пацієнтів та розвитку охорони здоров’я.

"Представники громадських організацій будуть відібрані персональним складом Ради з відновлення за результатами розгляду заявок та рейтингового голосування", - зауважили у міністерстві.

Також зазначається, що оголошення про прийом заявок буде оприлюднено на сайті МОЗ. З критеріями відбору кандидатів та порядком подачі заявок можна ознайомитися в Положенні.

"Першочергово до складу Ради буде запропоновано увійти представникам благодійників, зважаючи на розмір внеску на цілі відбудови та відновлення "Охматдиту" та участь в організації збору благодійних коштів", - додали у МОЗ.

Скандал навколо відбудови "Охматдиту"

На початку серпня стало відомо, що тендер на відбудову лікарні виграла фірма "Буд-Технолоджі" з кошторисом у 307 млн грн. Хоча інші учасники тендеру пропонували значно меншу ціну.

Після розголосу в МОЗ заявили, що звернулися до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок щодо тендеру. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що буде проведено новий тендер на відбудову "Охматдиту".

Пізніше ЗМІ звернули увагу ще на два тендери на 14 млн грн, які стосувалися відбудови лікарні. У МОЗ повідомили, що тендери на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд за виконанням ремонту в лікарні на 14 млн грн також скасовують.

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