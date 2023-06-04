Частина підвалів у приватних руках або в оренді, ще частина - не облаштовані.

Столична влада другий день поспіль перевіряє укриття в місті. Сьогодні перевіряли в Голосіївському районі.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. "Другий день ходимо з міністром Олександром Камишіним оглядаємо укриття. Сьогодні - в Голосіївському районі", - написав він.

"Проблеми з укриттями є. І в Голосієво - зокрема. Частина підвалів у приватних руках або в оренді. Частина - не облаштовані, десь в учбових закладах облаштовані, але вночі зачинені", - розповів він деталі.

Відео дня

Мер нагадав, що відповідальні за облаштування і роботу укриттів їх балансоутримувачі і глави районів і кошти на всі РДА були виділені.

Перевірка укриттів у Києві

Перевірка столичних укриттів почалася після того, як 1 червня у столиці загинули дві жінк і дитина, які не змогли сховатися від удару окупантів в укритті, оскільки воно будо замкнене.

Днями у додатку"Київ цфровий" запустили кілька корисних функцій. Відтепер мапами укриттів можна користуватись і офф-лайн, крім того у киян є можливість поскаржитися на укриття, якщо воно зачинене або не облаштоване.

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