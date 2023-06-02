В оновленій версії мобільного додатку також є можливість повідомити місто про зачинене або недоступне укриття.

У застосунку "Київ Цифровий" забезпечили офлайн-доступ до мапи укриттів столиці.

Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва і заступник голови Київської міськдержадміністрації Петро Оленич, інформує пресслужба КМДА. Як зазначається, відтепер більше сервісів у застосунку "Київ Цифровий" працюють без доступу до інтернету.

"В оновленій версії з’явився офлайн-доступ до мап та розділу "Часті питання". А також можливість повідомити місто про зачинене або недоступне укриття", - повідомив Оленич.

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Водночас він зауважив, щоб користуватися мапою укриттів "поза мережею", користувачам потрібно один раз зайти в застосунок, коли є інтернет. Мапа автоматично завантажиться у фоновому режимі. Наразі в розділі всіх сервісів доступна "Мапа укриттів".

У налаштуваннях у профілі в розділі "Мапи" користувачі можуть переглянути, який обсяг на пристрої займають мапи та видалити їх за потреби.

Сервіс продовжать удосконалювати та доповнювати за відгуками користувачів.

"Крім того команда "Цифрового" додала можливість повідомити місто про зачинені укриття. Якщо у вас не вийшло потрапити в укриття, виберіть його на мапі та натискайте в інформаційній картці "Поскаржитися на укриття". Відповідальний департамент одразу отримає цю інформацію і зможе виправити ситуацію", - зазначають у КМДА.

Звертається увага, що в офлайні також можна переглянути розділ "Часті питання", що містить інформацію про роботу застосунку й життя міста. Щоб дізнатися, до котрої працює транспорт або які мости відкриті для авто, доступ до інтернету більше не потрібен.

Оновлену версію застосунку "Київ Цифровий" можна завантажити у App Store і Google Play.

Наразі застосунок "Київ Цифровий" об’єднує головні міські сервіси та понад два мільйони користувачів, додали у КМДА.

Укриття в Києві

Фонд захисних спорду Києва включає наразі 4655 тис. об’єктів цивільного захисту, з яких 514 - сховища і 4141 - укриття або об’єкти подвійного використання. З зазгального числа захисних споруд 2504 - комунальні, 1137 –приватні, 244 - державної власність і "інші об’єкти" – до 20.

У КМДА зауважують, що категорія "сховища" – це захисні категоровані споруди, які знаходяться на підприємствах і передбачені для захисту працюючої зміни (мають герметичні двері, вентиляційні установки, дизельгенератори).

Для захисту мешканців міста здебільшого використовуються об’єкти подвійного призначення - підвали, напівпідвали, заглиблені станції метро, підземні пакінги та підземні переходи. Це найпростіші укриття, які передбачені для перебування не більше 3-х годин. В ньому повинна бути лава, освітлення, вентиляція.

Сьогодні, 2 червня, Кличко поінформував, що ухвалене рішення про цілодобовий доступ до укриттів - обовʼязкове до виконання всім установам і закладам.

У КМДА заявили, якщо людина прийшла і захисна споруда (що позначена на мапі укриттів міста) зачинена, то слід телефонувати 101 або 15-51. Рятувальники комунальної аварійно-рятувальної служби приїдуть і зріжуть замок, запевнив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук, додавши, що це буде зроблено навіть якщо укриття (сховище) приватної форми власності.

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