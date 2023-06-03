Майже половина з цих скарг на те, що укриття зачинені.

За добу, після запуску в "Києві Цифровому" сервісу зворотнього звʼязку щодо стану укриттів, від киян отримано більше тисячі скарг.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його даними, з цих скарг майже половина на те, що укриття зачинені, чверть - що перебувають у неналежному стані, ще чверть - що поблизу немає укриттів.

Мер зазначив, що "Київ Цифровий" систематизує дані і передасть їх до кінця дня в Департамент муніципальної безпеки, райдержадміністраціям міста, та іншим службам, що будуть залучені до перевірок і належного реагування.

Відео дня

Крім того, Кличко повідомив, що заїхав сьогодні без попередження оглянути деякі укриття, на які отримали скарги від киян.

"Картину зафіксував, будемо працювати", - зазначив він.

"Хочу звернути вашу увагу. В Києві цифровому ми створили механізм зворотнього звʼязку. Будь ласка, долучайтеся. Ідіть перевіряйте, фотографуйте стан укриттів і чи доступні вони в вашому мікрорайоні, будинку чи в швидкій доступності від нього. І надсилайте інформацію. Групи контролю оперативно реагуватимуть і будемо виправляти ситуацію", - пояснив міський голова.

Робота укриттів у Києві

2 червня у застосунку "Київ Цифровий" забезпечили офлайн-доступ до мапи укриттів столиці, а також можливість повідомити про зачинене або недоступне укриття. "Якщо у вас не вийшло потрапити в укриття, виберіть його на мапі та натискайте в інформаційній картці "Поскаржитися на укриття". Відповідальний департамент одразу отримає цю інформацію і зможе виправити ситуацію", - пояснили у КМДА.

Все це відбулося після того, як вносі 1 червня прямо біля укриття загинули дві жінки і дитина. Вони не змогли сховатися в безпечне місце оскільки двері захисної споруди були замкнені.

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