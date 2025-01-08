За словами Костенка, певна кількість людей повертається і їх ставлять на забезпечення.

Військовослужбовці просять продовжити термін для добровільного повернення на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ) до 1 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу сказав Роман Костенко, народний депутат від "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Відповідаючи на запитання щодо нових рішень, які стосуються декриміналізації СЗЧ, він розповів, що напередодні збиралася робоча група за участі представників правоохоронних органів, Генерального штабу Збройних сил України, Міністерства оборони та депутатів. "А сьогодні конкретно був Комітет щодо подовження цього строку", - повідомив Костенко.

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Він нагадав, що в серпні "був прийнятий законопроєкт, який декриміналізував СЗЧ, хто пішов перший раз".

"Але… людина могла піти в СЗЧ, а повернутися не могла. Тому що, якщо людина повертається, вона має дочекатися вироку суду і тільки після цього, а в нас суди дуже довго працюють, - це може бути місяць, два, півроку - і тільки після цього командир може поставити її на забезпечення, дозволити їй виконувати бойове завдання", - зауважив депутат.

Так, додав він, "зробили таким чином, що командир має право, якщо людина прийшла, повернулася, поставити її на всі види забезпечення… і людина може далі виконувати бойові завдання, і в той же час буде закриватися її кримінальна справа".

"І це було до 1 січня. А зараз прийшли військові і попросили продовжити це ще до 1 березня. Тому що певна кількість людей, я не скажу, що багато, повертається і їх ставлять на забезпечення", - сказав Костенко.

За його словами, з цього питання є "багато думок". Парламентар зауважив:

"Тут дуже важке управлінське рішення, що ми далі робимо. Звичайно, треба, з моєї точки зору, виходити з того, що якщо людина повертається, - дайте їй шанс стати в стрій і забезпечте її".

Так, додав він, це "вимушена міра" і сьогодні на засіданні Комітету "прийняли рішення її прийняти".

"Внесли зміни через закон. І тепер будемо чекати, поки його проголосують", - сказав Костенко.

СЗЧ в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук зауважила, що термін для добровільного повернення на службу після СЗЧ можуть продовжити.

Вона нагадала, що 1 січня цей термін закінчився. Так, наразі ідея полягає в тому, аби продовжити цей термін, але на скільки саме - це предмет обговорення.

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