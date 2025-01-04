Це питання наразі обговорюється з оборонним комітетом парламенту.

Термін добровільного повернення на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ) можуть продовжити. Про це повідомила заступник керівника ОП Ірина Верещук.

Вона нагадала, що 1 січня 2025 року закінчився термін для добровільного повернення на службу із СЗЧ.

"Ідея в тому, щоб продовжити цей термін (на скільки саме - це предмет обговорення). Отже, це поки що тільки ідея, але ми вже почали обговорювати це з оборонним комітетом ВРУ. Дякую Голові комітету Олександру Завітневичу за оперативність", - написала вона.

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На її думку, для роботи з повернення воїнів активніше залучати рекрутерів з успішних бойових підрозділів.

"Якщо у когось виходить успішно повернути бійця у стрій, ну то треба дати людям працювати й усіляко підтримати. До слова, не допускати ситуації, коли підрозділ домовився забрати людину після СЗЧ до себе, а її направляють до іншого підрозділу", - додала вона.

СЗЧ в Україні - останні новини

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні кількість випадків самовільного залишення частини (СЗЧ) військовослужбовцями зменшилася восени 2024 року.

За його словами, дезертирство в армії пов'язане з тим, що солдати втомлюються від тривалої війни.

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