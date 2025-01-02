Він пояснив, що дезертирство в армії пов'язане із втомою військових від тривалої війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні кількість випадків самовільного залишення частини (СЗЧ) військовослужбовцями зменшилася восени 2024 року. Про це розповів в в інтерв'ю, яке транслювалося в ефірі телемарафону.

"Самовільне залишення частин у 2024 році збільшилося, але з вересня-жовтня воно зменшилося. Це факт", - сказав він.

За його словами, дезертирство в армії пов'язане з тим, що солдати втомлюються від тривалої війни.

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"Довга війна - це довга війна. Люди стоять і люди втомлюються. Втомлюються всюди. Питання відсотка втомлених з усієї армії", - сказав президент.

На його думку, у таких випадках необхідне збільшення ротацій. Він додав:

"Завдяки чому? Завдяки збільшенню резервів. Резервів не так багато. Чому? Тому що не все доїхало, щоб укомплектувати резерви".

СЗЧ в Україні - останні новини

Військовий психолог Андрій Козінчук вважає, що ухвалення Верховною Радою України закону про добровільне повернення на службу військових, які самовільно залишили частини, не розв'язує проблеми, тому що кількість СЗЧ тільки збільшується.

Він визнав, що справа не стільки в поганому законі, а й через ситуацію на фронті, втому та психологічний стан військових. За його словами, на сьогодні не так багато осіб, які були в СЗЧ, повертаються в армію.

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