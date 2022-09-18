Це продовження державного проекту, призначеного інформувати російських військових про можливості скласти зброю та зберегти своє здоров'я та життя.

У рамках роботи Координаційного штабу запущено Єдиний центр та цілодобову гарячу лінію прийому звернень від російських військових та їхніх родин.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Це продовження державного проекту, призначеного інформувати російських військових про можливості скласти зброю та зберегти своє здоров'я та життя. Державний проект "Хочу жить" покликаний допомогти військовослужбовцям російської армії безпечно здатися в полон українським Збройним силам", – йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що росіянам гарантують утримання згідно з нормами Женевських конвенцій. Натомість Україна потребує поповнення обмінного фонду, аби повернути своїх захисників додому.

Для отримання інформації, як здатися в полон, російським військовослужбовцям або їхнім рідним та близьким слід телефонувати за цілодобовими номерами: +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський закликав російських військових здаватися у полон і наголосив, що Україна ставиться до них згідно Женевських конвенцій. Він зазначив, що Україна потребує поповнення обмінного фонду, адже Росія має більше українських військовополонених, аніж Україна російських.

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