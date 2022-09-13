У ході контрнаступу ЗСУ в Харківській області тисячі російських солдатів потрапили в полон, серед полонених є високопоставлені офіцери.
Про це йдеться у публікації німецького Die Welt.
Видання спростовує заяву МО РФ про нібито "тактичний відступ". Лінія оборони РФ "просто обвалилась", а солдати порозбігалися.
Під час "дезорганізованого відступу" окупанти кидали техніку й тонни боєприпасів напризволяще.
Москва, своєю чергою, готувалась до наступу ЗСУ на півдні, тому не переймалась доукомплектуванням своїх позицій під Харковом.
Війна в Україні: актуальні дані
Триває контрнаступ ЗСУ на півдні. З початку наступальної операції захисникам вдалося посунути лінію фронту на 12 кілометрів. Протягом 12 вересня відбито атаки ворога у районах Зайцевого, Бахмута, Бахмутського, Красногорівки, Водяного, Безіменного та Новогригорівки.
А ось український контрнаступ у Харківській області виявився для росіян неприємною несподіванкою. У Пентагоні зауважили, що воїни ЗСУ витиснули велику частину окупантів за межі України і звільнили Ізюм та Куп'янськ.
На деокупованих територіях українські правоохоронці продовжують знаходити катівні та замордованих росіянами громадян.
Раніше в Інституті вивчення війни константували, що контрнаступ ЗСУ переламав хід війни, але бойові дії затягнуться до 2023 року - після стабілізації лінії фронту захисникам доведеться починати нові атаки.