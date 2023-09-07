За даними журналіста Віталія Глаголи, йдеться про священника Венедикта Хромея, який є кумом дружини Віктора Медвечука – Оксани Марченко.

На Закарпатті Служба безпеки України викрила священника УПЦ МП на пропаганді комуністичного режиму. Про це повідомляє управління СБУ в Закарпатській області.

За даними слідства, до злочину причетний настоятель одного із храмів Хустської єпархії УПЦ МП, розташованого в Тячівському районі на Закарпатті.

"Будучи керівником територіального благочиння, яке одним із перших з початку повномасштабного вторгнення вийшло з-під юрисдикції Московського патріархату, священнослужитель намагався жодним чином не допустити переходу громади до ПЦУ", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, на власній сторінці у соцмережах священник пропагував комуністичний режим та поширював заборонену в Україні радянську символіку. Це підтвердила й ініційована у справі судова мистецтвознавча експертиза.

Під час обшуків у храмі та за місцем проживання священнослужителя, правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

"Знайдено велику кількість агітаційно-пропагандистських матеріалів російських авторів, брошури сепаратистського характеру. Серед виявленого правоохоронцями – книжки, в яких принижуються релігійні почуття громадян інших конфесій та формуються ворожі настрої до них", - зазначили в СБУ.

За даними спецслужби, в окремих брошурах заперечується право України на незалежність, і наголошується, що "Київ, без великої Росії, і окремо від Росії, немислимий у жодному випадку".

У ході слідчих дій СБУ знайшла тексти пісень, якими закликали до "пробудження матушки-Руси" та молилися за "спасение России", а також роздруківки молитов, в яких згадували патріарха РПЦ Кирила Гундяєва, який "благословив" російських військових убивати українців.

Наразі правоохоронці вивчають всі вилучені матеріали для вжиття подальших процесуальних дій.

Крім того, встановлено, що настоятель церкви у незаконний спосіб зайняв земельну ділянку, на якій побудовано храм. За даним фактом відкрито справу за ст. 197-1 Кримінального кодексу України.

Настоятелю храму повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 436-1 (поширення комуністичної символіки та пропаганда комуністичного тоталітарного режиму) ККУ.

За інформацією закарпатського журналіста Віталія Глаголи, йдеться про священника Венедикта Хромея, який є кумом дружини Віктора Медвечука – Оксани Марченко.

"З початку війни він неодноразово висловлював антиукраїнські погляди. 24 лютого 2022 року публікував звернення патріарха Кирила. Також він репостив дописи місцевих депутатів від ОПЗЖ і навіть Шарія", - розповів журналіст.

Він додав, що Хромей підтримує ідеологію "руского міра", є ярим прихильником "радикального русинства".

Підозра священнику за кремлівську пропаганду на Житомирщині

Настоятелю церкви Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ МП в Житомирській області, який роздавав вірянам кремлівські "агітки", повідомлено про підозру.

За даними слідства, клірик масово поширював прокремлівські листівки і брошури серед священників та прихожан релігійної громади Житомирщини. У ворожих "агітках" їхні автори зображали війну в Україні як "внутрішній громадянський конфлікт" і заперечували збройну агресію РФ проти України".

Священнику загрожує покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до 3 років.

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