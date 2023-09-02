Тексти друкованої продукції ображали релігійні почуття українців, принижували погляди вірян інших конфесій та формували ворожі настрої до них.

Клірику Української православної церкви Московського патріархату в Житомирській області, який роздавав вірянам кремлівські "агітки", повідомлено про підозру.

Як розповіли в Службі безпеки України, СБУ спільно з Національною поліцією зібрала доказову базу щодо настоятеля церкви Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ МП, який розпалював релігійну ненависть.

"За даними слідства, клірик масово поширював прокремлівські листівки і брошури серед священників та прихожан релігійної громади Житомирщини. У ворожих "агітках" їхні автори зображали війну в Україні як "внутрішній громадянський конфлікт" і заперечували збройну агресію РФ проти України", - йдеться у повідомленні.

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Також наголошується, що "тексти" друкованої продукції ображали релігійні почуття українців, принижували погляди вірян інших конфесій та формували ворожі настрої до них.

"Встановлено, що клірик розповсюджував ворожу наочність за вказівкою свого митрополита, якому СБУ вже повідомила про підозру у злочинах проти України", - зазначається у повідомленні.

Крім того, зауважується, що співробітники Служби безпеки виявили проросійські агітаційні матеріали під час безпекових заходів навесні 2022 року та обшуків на території місцевої єпархії УПЦ МП у червні цього року.

"Проведені експертизи підтвердили, що вилучена продукція містить провокативні висловлювання щодо священників, вірян та прибічників інших конфесій. Також зміст деяких листівок популяризував кремлівський "погляд" на історію Української державності", - зазначили у СБУ.

Так, на підставі зібраних доказів настоятелю храму було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної та релігійної ворожнечі, приниження національної честі, гідності та образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, вчинених службовою особою та за попередньою змовою групою осіб).

В Управлінні нацполіції Житомирськох області додали, що в під час червневих обшуків в Овруцько-Коростенській і Житомирській єпархіях УПЦ МП вилучили чорнові записи, листівки, брошури, які надалі були направлені на експертне дослідження. "Згідно з висновками експертиз, література містить ознаки розпалювання релігійної ворожнечі та є суто політично-пропагандистським продуктом", - зазначили в поліції.

Священнику Овруцько-Коростенської єпархії російської церкви в Україні загрожує покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Зазначимо, що митрополитом Овруцьким і Коростенським УПЦ МП з 1993 року є Віссаріон (Василь Стретович). У 1975-1983 роках він навчався спершу в Московській духовній семінарії, а згодом у Московській духовній академії.

Митрополит УПЦ МП виправдовував російську агресію - вирок суду

Як повідомляв УНІАН, раніше суд у Вінниці визнав митрополита Тульчинського і Брацлавського Іонафана (Єлецьких), що відноситься до УПЦ МП, винним у публічному виправданні російської агресії та призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У СБУ повідомили, що клірик поширював серед вірян пропагандистські листівки із закликами до захоплення влади та зміни меж державного кордону України. Також СБУ стверджує, що Іонафан на одному з сайтів Російської православної церкви "розміщував публікації на підтримку російських окупантів та їхніх воєнних злочинів".

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