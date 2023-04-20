Завербований пілот не прилетів, аеродром того ранку обстріляли російськими ракетами.

СБУ розслідує обставини, за яких група українських військових та волонтерів намагались завербувати російських пілотів і виміняти у них за гроші бойові літаки ЗС РФ. Кримінальне провадження відкрили ще у серпні 2022 року, повідомляє "Українська правда".

Напередодні неназваний український волонтер розповів в інтерв'ю Yahoo News про операцію "підкупу" російських льотчиків. Стверджувалось, що український айтішник "пробивав" дані потенційних "дезертирів" у Росії і пропонував їм гроші в обмін на перегін в Україну російських літаків.

На його ідею спокусилось троє росіян. Їм запропонували по мільйону доларів. Проте окупанти сумнівались у можливості реалізації такої ідеї, хоча й вислали фото своїх "пташок".

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Також у матеріалі йшлося про підтримку волонтерів "спецслужб". "Українська правда", своєю чергою, уточнює, що волонтеру Олексію, який і вигадав план з "підкупу" росіян, допомагали: військовий Сил спеціальних операцій, колишній розвідник Роман Червінський, представники СБУ та Повітряних сил.

Журналісти пишуть, що свою гру вели й російські спецслужби, намагаючись вивідати в українських військових секретну інформацію. Учасники операції запевняють, що не видавали ворогу жодних даних. За їхніми словами, операція була погоджена в СБУ та у Генштабі.

За домовленістю, росіянин із літаком мав сісти 23 липня на аеродром "Канатове", що під Кропивницьким. Однак пілот не прилетів, аеродром того ранку обстріляли російськими ракетами.

Від обстрілу, який "спровокували самовільні дії окремих військовослужбовців", загинув командир військової частини, 17 захисників отримали поранення, було повністю знищено 2 бойові винищувачі, злітна смуга та інша техніка й будівлі зазнали значних пошкоджень. Операція, за твердженням СБУ, "була проведена попри зауваження СБУ та без узгодження з відповідними державними органами", а ворог нібито отримав інформацію щодо розміщення особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків.

За версією слідства, військовий Червінський нібито не погодив операцію з розвідкою, чим перевищив свої повноваження. Він же, за твердженням СБУ, самостійно відрядив військових на аеродром для зустрічі літака.

Також "Українська правда" нагадує, що Червінський був одним із розвідників, які в 2020 році організовували операцію із затримання російських бойовиків групи "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там "вагнерівці" мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили би в Україні. Та операція зірвалась, виліт "вагнерівців" відклали, а тим часом їх затримали в Мінську. Згодом Червінський та ще кілька розвідників публічно звинуватили Офіс президента в тиску й у зриві операції.

Українці вербували російських пілотів - що відомо

Ще у липні кремлівські пропагандисти, посилаючись на матеріали ФСБ, писали про нібито викриття спецслужбою вербування Україною російських льотчиків.

Повідомлялось, що українська розвідка нібито намагалася переконати російських льотчиків передати їй літаки під час бойових виїздів. Натомість Україна нібито обіцяла російським військовим гроші та громадянство ЄС.

Російська спецслужба тоді стверджувала, що перехопила листування українців з росіянами й вивідала "актуальні дані з розміщення військових об'єктів в Україні".

Щобільше, РФ заявляла про причетність до операції болгарського журналіста-розслідувача Христо Грозєва.

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