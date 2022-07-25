За логікою ФСБ, українська розвідка нібито допустила переліт ворожих льотчиків з викраденими літаками на аеродроми ЗСУ.

ФСБ Росії стверджує, що зірвала операцію української розвідки щодо викрадення російських бойових літаків за участю журналіста Bellingcat Христо Грозєва.

Про це пишуть пропагандистські ресурси.

Російські спецслужби повідомляють, що українська розвідка нібито намагалася переконати російських льотчиків передати їй літаки під час бойових виїздів. Натомість Україна нібито обіцяла російським військовим гроші та громадянство ЄС.

За логікою ФСБ, українська розвідка нібито допустила переліт ворожих пілотів з викраденими літаками на аеродроми ЗСУ. Тим самим МО РФ "отримало" актуальні дані щодо розміщення військових об'єктів в Україні.

Щобільше, спецслужба заявляє про причетність до операції болгарського журналіста-розслідувача Христо Грозєва.

У матеріалах відомства йдеться, що журналіст нібито "знайшов двох дівчат-кур'єрів", які зустріли на залізничному вокзалі в Липецьку найнятого українськими розвідниками кур'єра з Москви, який віз аванс у розмірі 4 тис.доларів для російського льотчика, який нібито погодився на викрадення".

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни, як і раніше, зосередилися на захопленні Донбасу. Хоча британська розвідка зауважує, що наразі противник веде маломасштабні наступи з "мінімальними" успіхами.

24 липня ворог здійснив обмежені наземні атаки на північний захід від Слов'янська, на схід від Сіверська і на південь від Бахмута, обмежені наземні атаки на Херсонщині.

За даними Інституту вивчення війни, російські війська сподіваються закріпитися на північному березі Вуглегірського водосховища. Попередні спроби росіян просунутися з півдня від Бахмута були значною мірою зупинені водними особливостями в районі Світлодарська.

Інститут вивчення війни пише, що за останній тиждень ЗСУ пошкодили всі три контрольовані Росією мости, які ведуть до Херсона.

Вас також можуть зацікавити новини: