Пес-сапер Патрон бере участь у розмінуванні території, яку залишили російські окупанти, у Чернігові.

Дворічний пес Патрон - талісман чернігівського загону саперів - разом із колегами по службі вишукує та нейтралізує загрози вибухів.

Один з його "робочих днів" зафіксував УНІАН.

Нагороджений президентом Володимир Зеленський медаллю "За віддану службу" Патрон - український собака-винюхувач вибухівки, джек-рассел-тер'єр - бере участь в розмінуванні Чернігова.

Собака шукає міни та рятує людей разом із чернігівським піротехнікам з Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Нагадаємо, 15 березня в ДСНС вперше познайомили українців з Патроном.

"Знайомтесь, це Патрон. Йому два роки. Він – душа та талісман наших чернігівських піротехніків. Супроводжує їх завжди і усюди. До речі, дуже любить сир, тож наші хлопці, при нагоді, балують його смачненьким", – написали тоді в ДСНС.

Станом на 19 березня, з початку війни пес разом із саперами ДСНС знешкодив майже 90 вибухонебезпечних предметів.

Як писав УНІАН, раніше Сполучені Штати надали 4 мільйони доларів нової підтримки для програми очищення територій України від російських мін і нерозірваних бомб.

"Патрон і його відважні колеги отримують підкріплення. Цього тижня Сполучені Штати надали Україні нову підтримку обсягом 4 млн доларів для знешкодження російських мін і нерозірваних бомб, щоб родини могли безпечно повернутися додому", - йдеться у повідомленні Генштабу.

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