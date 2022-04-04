З початку війни дворічний пес Патрон – душа та талісман чернігівських піротехніків.

Знаменитий службовий пес Патрон допомагає розміновувати Чернігівську область, з якої ЗСУ поступово відтісняють російських окупантів.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомляє у Facebook.

"Хто хороший хлопчик? Патрон на зв'язку! Продовжує допомагати піротехнікам Чернігівщини очищувати землі від російських "подарунків". Маленький пес нагадує про велику небезпеку ВНП і кожного разу сумує, коли хтось не дотримується правил. Тому будьте свідомі, дивіться під ноги і не засмучуйте Патрона", – написали рятувальники.

Нагадаємо, 15 березня в ДСНС вперше познайомили українців з Патроном.

"Знайомтесь, це Патрон. Йому два роки. Він – душа та талісман наших чернігівських піротехніків. Супроводжує їх завжди і усюди. До речі, дуже любить сир, тож наші хлопці, при нагоді, балують його смачненьким", – написали тоді в ДСНС.

Станом на 19 березня, з початку війни пес разом із саперами ДСНС знешкодив майже 90 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня 2022 року стало відомо, що Російська Федерація відводить окремі підрозділи з Київської і Чернігівської областей.

Згодом це підтвердив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, який, втім, попередив, що загроза ракетних та авіаційних ударів залишається.

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