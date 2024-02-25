За словами екс-прем’єр-міністра Великої Британії, шанси на напад РФ на держави НАТО зростуть, якщо Путін досягне успіху в Україні.

Україна цілком здатна відвоювати тимчасово окупований Крим. Про це в інтерв'ю Європейській правді сказав екс-прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Він зазначив, що нині по суті йде нова світова війна, але нового типу. При цьому вона має принести чіткий результат - перемогу України над Росією. Водночас Джонсон не виключає напад РФ за президентства Путіна на країни-члени НАТО.

"Так, він може напасти. Я вважаю, що цього не можна виключати", – прогнозує британський політик.

Він наголосив, що шанси на напад Росії на держави НАТО зростуть, якщо Путін досягне успіху в Україні, і нагадав про нещодавнє інтерв'ю лідера РФ американському журналісту Такеру Карлсону.

"Наприклад, мені не сподобалося, як він говорив про Польщу у своєму жахливому інтерв'ю. І я вважаю, що він може спробувати щось таке зробити", – підкреслив Джонсон.

Борис Джонсон - останні заяви

Екс-прем'єр-міністр Великої Британії не сумнівається, що українці переможуть. Про це він заявив під час візиту до Києва 24 лютого, у другу річницю широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

За словами Джонсона, українці здобудуть перемогу "за умови, що ми надамо їм військову, політичну та економічну допомогу, якої вони потребують".

Раніше Джонсон назвав справжню мету скандального інтерв'ю Путіна. За його словами, лідер РФ намагається таким чином досягти успіху в Україні, але "він програє".

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