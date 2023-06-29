Верховна Рада України перейменувала село Московське Шосткинського району Сумської області на Київське. За ухвалення відповідної постанови №9053 проголосували 248 депутатів.
У пояснювальній записці до цього проекту постанови зазначається, що перейменування села Московське було ініційоване його жителями з метою "дерусифікації назви населеного пункту". В селі проживає 16 мешканців.
Також ВР перейменувала селище Ленінка Гайсинського району Вінницької області на Привітне. За це рішення (проект постанови №6109) проголосували 247 народних депутатів. У цьому селищі проживає 27 людей.
Крім того, парламент перейменував селище міського типу Славське Стрийського району Львівської області на Славсько. За це рішення проголосував 251 народний депутат.
У пояснювальній записці до відповідного проекту постанови №8362 зазначається, що перейменування було ініційоване Славською селищною радою з метою повернення населеному пункту його історичної назви.
Перейменування населених пунктів в Україні
Як повідомляв УНІАН, 1 липня 2021 року Верховна Рада перейменувала селище Новгородське у Донецькій області на Нью-Йорк, адже до 1951 року селище мало саме таку назву.
Перейменування Новгородського було ініційоване його жителями з метою повернення населеному пункту його історичної назви.